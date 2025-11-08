Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме

Мария Гоманюк
Пломбы находятся в опасности в период морозов.

Почему стоматологи рекомендуют готовить зубы к зиме

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Стоматолог Антонов: вдыхание холода ртом ведет к термическому повреждению эмали

Лечить зубы важно перед началом зимы. Подробнее о том, как правильно позаботиться о них до наступления холодов, в беседе с изданием aif.ru рассказал стоматолог Илья Антонов.

По словам эксперта, первое, что надо сделать — пройти осмотр у врача. Стоит сходить на профессиональную чистку. Для пациентов с хроническими пародонтальными воспалениями помимо обычной гигиены надо добавить механическую и медикаментозную обработку патологических карманов, что поможет устранить накопившиеся за лето микроорганизмы.

Когда мы дышим холодным воздухом, а после выпиваем горячий напиток, полость рта испытывает серьезный перепад температур, что вредит поверхности эмали и слизистой. В результате происходит термическое разрушение зубов.

Помимо этого, если напиток содержит сахар или выпивается вприкуску с десертом, то к термическим раздражителям присоединяется и химическое воздействие, что вдвойне повышает разрушительное влияние на зубы. После профессиональной чистки необходимо пройти курс реминерализации эмали. Такой шаг усилит защиту и поможет закрыть микротрещины.

При наличии пломб или иных реставрацией в полости рта важно понимать, что и они находятся в опасности в период морозов. Элементы, из которых они изготовлены, быстро реагируют на перепады температур. Композит пломбы может увеличиваться от высоких температур и сжиматься во время низких, приводя к механическому повреждению.

В дальнейшем могут появляться пространства между пломбой и зубом, куда проникают бактерии. Они точат зуб изнутри. На осмотре стоматологи выявляют краевые прилегания реставраций, исправляют или обновляют их при необходимости.

В зимнее время года воздух менее влажный, чем летом, что ведет к быстрому высыханию слизистой при дыхании ртом. Сухая слизистая теряет эластичность, после чего развиваются микротрещины на ее поверхности. Затем внутрь ткани проникают патогены, что также приводит к воспалительным процессам — стоматиту, гингивиту, пародонтозу, обострению хронических заболеваний слизистой языка или слюнных желез.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученые выявили пугающую связь между болезнями десен и инсультом.

