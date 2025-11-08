В Москве загорелся речной трамвай
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Фото, видео: 5-tv.ru
У Новоспасского причала в Москве загорелся речной трамвай
В Москве у Новоспасского причала загорелся речной трамвай «Чечера». Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.
По предварительной информации, возгорание произошло в аккумуляторном отсеке в носовой части электросудна. Пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.
