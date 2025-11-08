У Новоспасского причала в Москве загорелся речной трамвай

В Москве у Новоспасского причала загорелся речной трамвай «Чечера». Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

По предварительной информации, возгорание произошло в аккумуляторном отсеке в носовой части электросудна. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Турции на парфюмерной фабрике вспыхнул пожар. По данным издания, инцидент произошел в районе Диловасы города Коджаэли. Пожар быстро распространился по всему зданию. Местные жители, заметив ситуацию, сразу позвонили в службу экстренной помощи.

По предварительной информации, в результате происшествия погибли шесть человек, один получил тяжелые ранения. В данный момент пожар потушен. Личности погибших пока неизвестны. Ведется расследование и выясняются причины произошедшего. Известно, что некоторые работники фабрики смогли самостоятельно выбраться из охваченного огнем здания.

