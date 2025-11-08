СК установил причастного к взрыву газа в многоквартирном доме в Тульской области

Сотрудники Следственного комитета установили личность человека, причастного к взрыву газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Уточняется, что в настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Утром 8 ноября 2025 года в поселке Куркино произошел взрыв в трехэтажном доме № 10 по улице Ленина. В результате инцидента частично обрушились торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Все жильцы дома эвакуированы, для них организованы пункты временного размещения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что взрыв бытового газа в доме в Тульской области, где произошло частичное обрушение, мог случиться по причине курения одного из жильцов. Вероятно, сейчас удалось определить виновного.

