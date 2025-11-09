США перебросили в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52H для учений

Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratotanker была переброшена в Европу. Об этом сообщили представители командования Военно-воздушных сил (ВВС) США в регионе.

Отмечается, что самолеты вылетели с авиабазы ​​Барксдейл в штате Луизиана и приземлились на авиабазе Морон в Испании. Запланированы совместные многосторонние учения с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками и партнерами.

В заявлении командования сказано, что учения будут проходить в рамках оперативной группы бомбардировщиков Bomber Task Force Europe 26-1. Экипажи будут отрабатывать процессы поиска, фиксации, отслеживания и наведения на цель, а также наращивать в ходе тренировок скорость и точность.

Результаты покажут, насколько эффективно бомбардировщики и истребители способны противостоять угрозам в режиме реального времени. В частности, экипажам предстоит научиться противодействовать наземным и воздушным угрозам, направленным на ограничение маневрирования.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, американский самолет-разведчик Boeing RC-135U, вылетевший из Великобритании, был замечен над Черным морем у Крыма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.