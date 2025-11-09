США перебросили в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H
Самолеты приземлились на авиабазе в Испании, где запланированы международные учения.
Фото: www.globallookpress.com/Us Air Force Via Rok Defense Min
Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratotanker была переброшена в Европу. Об этом сообщили представители командования Военно-воздушных сил (ВВС) США в регионе.
Отмечается, что самолеты вылетели с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана и приземлились на авиабазе Морон в Испании. Запланированы совместные многосторонние учения с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками и партнерами.
В заявлении командования сказано, что учения будут проходить в рамках оперативной группы бомбардировщиков Bomber Task Force Europe 26-1. Экипажи будут отрабатывать процессы поиска, фиксации, отслеживания и наведения на цель, а также наращивать в ходе тренировок скорость и точность.
Результаты покажут, насколько эффективно бомбардировщики и истребители способны противостоять угрозам в режиме реального времени. В частности, экипажам предстоит научиться противодействовать наземным и воздушным угрозам, направленным на ограничение маневрирования.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, американский самолет-разведчик Boeing RC-135U, вылетевший из Великобритании, был замечен над Черным морем у Крыма.
