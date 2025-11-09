США перебросили в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 83 0

Самолеты приземлились на авиабазе в Испании, где запланированы международные учения.

Зачем США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H

Фото: www.globallookpress.com/Us Air Force Via Rok Defense Min

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52H для учений

Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratotanker была переброшена в Европу. Об этом сообщили представители командования Военно-воздушных сил (ВВС) США в регионе.

Отмечается, что самолеты вылетели с авиабазы ​​Барксдейл в штате Луизиана и приземлились на авиабазе Морон в Испании. Запланированы совместные многосторонние учения с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками и партнерами.

В заявлении командования сказано, что учения будут проходить в рамках оперативной группы бомбардировщиков Bomber Task Force Europe 26-1. Экипажи будут отрабатывать процессы поиска, фиксации, отслеживания и наведения на цель, а также наращивать в ходе тренировок скорость и точность.

Результаты покажут, насколько эффективно бомбардировщики и истребители способны противостоять угрозам в режиме реального времени. В частности, экипажам предстоит научиться противодействовать наземным и воздушным угрозам, направленным на ограничение маневрирования.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, американский самолет-разведчик Boeing RC-135U, вылетевший из Великобритании, был замечен над Черным морем у Крыма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году