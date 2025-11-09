Лавров указал на невозможность решения украинского конфликта без учета интересов РФ

Завершение украинского конфликта невозможно без устранения его первопричин и учета интересов России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Лавров также подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма и Севастополя для Москвы окончательно решен. Он напомнил, что жители полуострова в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение и проголосовали за воссоединение с Россией.

Прежде министр иностранных дел затронул и другой важынй вопрос: Россия так и не получила по дипломатическим каналам от США объяснений по ядерным испытаниям. При этом, распоряжение президента по оценке целесообразности подобных испытаний в России принято к исполнению и уже находится в работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о заметном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Американский лидер выразил надежду на скорейшее достижение соглашения между сторонами и подчеркнул, что рассчитывает на «разумные шаги» со стороны Москвы и Киева.

Трамп также отметил, что за последние месяцы Вашингтону удалось завершить восемь международных конфликтов и добавил, что рассчитывает включить в этот список еще один — украинский.

