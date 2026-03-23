Лавров: Россия готова помочь урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

Москва и Каир обсудили обострение обстановки в районе Персидского залива.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати подтвердил готовность Москвы способствовать разрешению конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщили на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы стороны обсудили текущую эскалацию напряженности в зоне Персидского залива и акцентировали внимание на необходимости скорейшего прекращения боевых действий.
«Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами при учете интересов всех государств региона», — сказано в сообщении.
Отдельное внимание в разговоре было уделено вопросам двустороннего взаимодействия. Лавров и Абдельати обсудили перспективы расширения сотрудничества между Россией и Египтом, а также согласовали планы проведения предстоящих совместных мероприятий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Ирана в Москве Казем Джалали поблагодарил руководство России за оказанную гуманитарную помощь в период конфликта на Ближнем Востоке.
