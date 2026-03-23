Лавров: Россия готова помочь урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

Москва и Каир обсудили обострение обстановки в районе Персидского залива.

Россия готова помочь урегулировать конфликт Ближний Восток

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Война Израиля и Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати подтвердил готовность Москвы способствовать разрешению конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщили на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы стороны обсудили текущую эскалацию напряженности в зоне Персидского залива и акцентировали внимание на необходимости скорейшего прекращения боевых действий.

«Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами при учете интересов всех государств региона», — сказано в сообщении.

Отдельное внимание в разговоре было уделено вопросам двустороннего взаимодействия. Лавров и Абдельати обсудили перспективы расширения сотрудничества между Россией и Египтом, а также согласовали планы проведения предстоящих совместных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Ирана в Москве Казем Джалали поблагодарил руководство России за оказанную гуманитарную помощь в период конфликта на Ближнем Востоке.

Война Израиля и Ирана
24 мар
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана
24 мар
Трамп заявил о высоких шансах на сделку США с Ираном
23 мар
«Серьезная смена режима»: Дональд Трамп заговорил будущем политической системы Ирана
23 мар
Конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу ядерные объекты по всему региону
23 мар
Израиль обстрелял район моста Касмия в Ливане во время работы спасателей
23 мар
Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
23 мар
Откуда взялся? Таинственный объект над Израилем вызвал эффект северного сияния
23 мар
Нефть и газ дорожают на глазах: как война в Иране бьет по мировому энергорынку
23 мар
Цена на нефть Brent упала на 14% после заявления Трампа о переговорах с Ираном
23 мар
США приостановят удары по энергетическим объектам Ирана на пять дней
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
Умер замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео