«Один из любимейших артистов»: коллеги Владимира Симонова поделились воспоминаниями о нем

Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив

Прощание с актером пройдет в Театре Вахтангова.

Смерть Владимира Симонова стала тяжелой утратой для Театра имени Вахтангова

Смерть ведущего актера Театра имени Евгения Вахтангова, народного артиста России Владимира Симонова стала настоящей трагедией для всего коллектива. Об этом 5-tv.ru рассказал актер театра Данила Гнидо.

«Это беда, потому что Владимир Александрович — любимейший, один из любимейших артистов нашей трупы, я имею в виду, он один из актеров, которого обожают: и молодое поколение нашего театра, и его ровесники, и те, кто его старше», — отметил он.

Гнидо подчеркнул, что Симонов отличался тонким чувством юмора, самоиронией и искренней любовью к театру. По словам актера, коллектив глубоко переживает утрату и готов оказать поддержку родным покойного.

Актер театра и кино Михаил Васьков также назвал Симонова замечательным человеком и верным другом, с которым было легко и радостно работать.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Владимира Симонова. С начала 1990-х годов он активно работал в театре «Et Cetera», Театре Наций и участвовал в антрепризных постановках. В фильмографии артиста более 150 ролей, включая картины «Перевал Дятлова», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион» и «Псих».

Директор Театра имени Вахтангова, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок сообщил, что причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. Владимир Симонов скончался в Волынской больнице, где проходил лечение в последние недели.

