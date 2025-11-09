Песков опроверг информацию о проведении ядерных испытаний Россией и Китаем

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 68 0

Сначала нужно понять их целесообразность, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Проводят ли Россия и Китай ядерные испытания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и Китай не проводят испытания ядерного оружия в настоящее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Помимо этого, официальный представитель Кремля добавил, что в данный момент российской стороне необходимо понять, что конкретно имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях.

Известно, что в конце октября 2025 года президент Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе». Данное распоряжение глава Белого дома дал, когда Россия показала свое новейшее оружие — «Буревестник» и «Посейдон». При этом глава Минэнерго США Крис Рай отмечал, что ядерные испытания Вашингтона будут носить субкритический характер, то есть состоятся без ядерных взрывов.

Позже президент РФ Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам внести предложения о возможном проведении работ для подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия не получила от США объяснений по ядерным испытаниям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году