«Прорывные технологии»: Песков о «Буревестнике» и «Посейдоне»

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 62 0

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что такого оружия нет ни у одной страны, кроме России.

Дмитрий Песков о Буревестнике и Посейдоне

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Песков назвал «Буревестник» и «Посейдон» прорывными технологиями

«Буревестник» и «Посейдон» — это мировые прорывные технологии. Такого оружия нет ни у одной страны, кроме России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Кроме того, он рассказал, что президент РФ Владимир Путин наградил разработчиков нового мощнейшего оружия. Торжественное мероприятие прошло в Екатерининском зале Кремлевского дворца.

По словам Дмитрия Пескова, для создания таких прорывных технологий требуются большие коллективы целеустремленных талантливых и одаренных людей. При этом пресс-секретарь президента РФ допустил, что подобное оружие может появиться у других стран. Однако произойдет это еще не скоро.

Также официальный представитель Кремля назвал ошибочными суждения американцев о том, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» были ядерными. Песков призвал зарубежных коллег не делать поспешных выводов, а тщательно разобраться в вопросе.

«С экспертной точки зрения это крайне поверхностное и неверное суждение. Речь идет, во-первых, о средстве доставки. И речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы», — пояснил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, чем США планирует ответить на «Буревестник» и «Посейдон».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

