Поезд Деда Мороза остановится в 70 российских городах

Стал известен график остановок праздничного поезда Деда Мороза. Соответствующее расписание опубликовано на сайте проекта компании «Российские железные дороги».

В соответствии с информацией портала, поезд совершит остановку в Москве с 2 по 3 января 2026 года. В целом по маршруту заявлено 70 городов.

Расписание поезда Деда Мороза. Фото: poezddedamoroza.ru

Стартует поезд 19 ноября во Владивостоке. Завершится путешествие 11 января в Великом Устюге. Известно, что в каждом из городов с прибытием поезда презентуют праздничную программу и проведут спектакли.

Поезд Деда Мороза представляет собой декорированную передвижную резиденцию. В нем есть приемная, театр, сказочная деревня, сувенирная лавка, буфет и вагон-ресторан, а также вагоны для помощников.

Проект действует уже четыре сезона. За это время путешествие поезда привлекло более, чем миллион человек, а также охватило свыше ста тысяч километров.

