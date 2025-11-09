Британское правительство расследует закупку местными компаниями авиатехники у РФ

Правительство Великобритании пытается установить, каким образом ряд компаний в стране закупил у России авиатехнику на миллионы долларов в обход введенных западных санкций. Об этом пишет издание The Observer.

Британское министерство по делам бизнеса и торговли обеспокоено тем, что местные предприятия приобрели российские авиатовары на 36,3 миллионов фунтов (около четырех миллиардов рублей. — Прим. ред.). Всего в 2025 году, по данным издания, страна импортировала российских товаров на сумму 80 миллионов фунтов (8,5 миллиарда рублей. — Прим. ред.) — это на 21,2% больше, чем годом ранее. Пока что не известно, какие именно компании закупили продукцию у России.

Британские журналисты со ссылкой на источники в правительстве пишут, что несоблюдение санкций может привести к уголовному наказанию или крупным штрафам.

