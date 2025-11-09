В дилерской сети ограничили продажи автомобилей Lada Largus

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 57 0

Росстандарт и АО «Автоваз» проводят необходимые экспертизы.

Что не так с Lada Largus

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Росстандарт: продажи автомобилей Lada Largus будут ограничены с 21 октября

Продажи автомобилей Lada Largus в дилерских центрах будут ограничены, начиная с 21 октября 2025 года, из-за проблем при вращении рулевого колеса. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Росстандарта.

«АО „Автоваз“ проинформировало Росстандарт о принимаемых мерах, направленных на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса на автомобилях Lada Largus», — отметили в ведомстве.

По информации ведомства, ограничение продаж продлится до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов, связанных с этой моделью автомобилей.

Также в Росстандарте добавили, что специалисты АО «Автоваз» совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают поиск причин возможного несоответствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, рекомендованные розничные цены на новые автомобили в России выросли на 2 до 7% с августа по ноябрь 2025 года. Фактический рост составил от 5 до 20%. При этом ряд производителей, наоборот, значительно снизили цены на некоторые из своих моделей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году