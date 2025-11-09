Лавров: все больше стран в мире понимают, что российское вооружение — лучшее

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 44 0

По словам главы МИД РФ, западные государства изучают опыт ВС РФ в зоне СВО «под микроскопом».

Почему оружие России лучшее в мире

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Все больше стран в мире признают, что вооружение России — лучшее. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова министра опубликованы на сайте ведомства.

По словам министра, иностранные политики, наблюдающие за тем, как разворачиваются военные конфликты, все более убеждаются, что вооружение РФ во многих смыслах лучше.

Лавров напомнил, что в прошлом из всех стран НАТО США были наиболее заинтересованы в том, чтобы снабжать своих подопечных в Афганистане именно российской вертолетной техникой.

«Когда альянс решил „встать в позу“, им пришлось непросто, когда они отказались от российских вертолетов», — отметил Лавров.

Сейчас, во время специальной военной операции, российский боевой опыт изучается буквально «под микроскопом», в том числе и западными странами, подчеркнул глава дипведомства.

Лавров напомнил, что после того, как Россия была вынуждена направить подразделение вооруженных Воздушно-космических сил в Сирийскую Арабскую Республику для борьбы с ИГИЛ*, многие специалисты высоко оценили боевую работу наших летчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин открыл церемонию награждения разработчиков инновационного оружия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*- террористическая организация, запрещена в РФ

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году