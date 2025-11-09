Все больше стран в мире признают, что вооружение России — лучшее. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова министра опубликованы на сайте ведомства.

По словам министра, иностранные политики, наблюдающие за тем, как разворачиваются военные конфликты, все более убеждаются, что вооружение РФ во многих смыслах лучше.

Лавров напомнил, что в прошлом из всех стран НАТО США были наиболее заинтересованы в том, чтобы снабжать своих подопечных в Афганистане именно российской вертолетной техникой.

«Когда альянс решил „встать в позу“, им пришлось непросто, когда они отказались от российских вертолетов», — отметил Лавров.

Сейчас, во время специальной военной операции, российский боевой опыт изучается буквально «под микроскопом», в том числе и западными странами, подчеркнул глава дипведомства.

Лавров напомнил, что после того, как Россия была вынуждена направить подразделение вооруженных Воздушно-космических сил в Сирийскую Арабскую Республику для борьбы с ИГИЛ*, многие специалисты высоко оценили боевую работу наших летчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин открыл церемонию награждения разработчиков инновационного оружия.

*- террористическая организация, запрещена в РФ