Путин по телефону поздравил Александру Пахмутову с днем рождения во время ее концерта в Кремлевском дворце

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР, Героя труда РФ, композитора Александру Пахмутову. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Российский лидер позвонил по телефону, когда Пахмутова отмечала свое торжество концертом на сцене Государственного Кремлевского дворца. Она принимала поздравления под овации зала.

Глава государства отметил вклад Пахмутовой в эпоху, которая звучит в ее мелодиях, где торжественность сочетается с задушевностью и глубокими чувствами любви к Отчизне.

Также свои поздравления композитору передали Народный артист РСФСР Лев Лещенко, заслуженная артистка РФ Алсу, заслуженный артист РФ Дима Билан, залуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, народная артистка РФ Валерия и многие другие звезды отечественной эстрады.

Вместе со своим мужем, поэтом Николаем Добронравовым, Пахмутова создала свыше 400 песен. После ухода из жизни любимого композитор продолжает творить, поскольку музыка является самым ценным делом ее жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александра Пахмутова празднует 96-летие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.