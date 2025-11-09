Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Житель Саратовской области едва не погиб, подавившись салом

В Балакове Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом. Об этом сообщили в Telegram-канале городской клинической больницы.

Пациента госпитализировали с жалобами на невозможность глотать и трудности с дыханием — классическую клиническую картину инородного тела. Медики провели осмотр и обнаружили большой кусок сала за гортанью.

Фото: Telegram/ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница"/guzcobgkb

Любителя соленой закуски отправили в операционную и врач-эндоскопист при помощи специальных хирургических щипцов с крепкими зубцами извлек застрявшее мясо.

Это не первый подобный случай за год, отметили в пресс-службе организации.

Как пояснила заведующая эндоскопическим отделением Элла Бобрышева, большие куски пищи зачастую оказываются совсем не там, где им положено. Они не доходят до пищевода и застревают. Медик посоветовала читателям беречь здоровье и как следует прожевывать пищу.

