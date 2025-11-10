Взрыв в результате скандала: хлопок в квартире многоэтажки разбудил волгоградцев

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

Семейная ссора едва не стоила жизни провокатору.

Взрыв газа в квартире многоэтажки разбудил волгоградцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме по улице Еременко в Волгограде

Громкий хлопок разбудил жителей дома № 118 по улице Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда. По данным источника 5-tv.ru, причиной взрыва газа стал пожар. Предположительно, один из проживающих в доме поджег вещи в квартире в результате ссоры с женой, а после этого произошел хлопок.

Свидетели сообщили о пожаре в доме в 23:21. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров, из окна валил черный дым. Менее чем за 20 минут пламя было ликвидировано прибывшими сотрудниками МЧС. Очевидцы заявили, что из квартиры вынесли человека. Это был мужчина, его госпитализировали. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно.

Как рассказала соседка пострадавшего, в квартире произошел бытовой конфликт. Мужчина выпил и поджег вещи, его жена успела закрыться в соседней комнате, потом раздался взрыв. После этого мужчина, получивший ранения, лежал на полу и смеялся. Очевидица утверждает, что кроме него никто не пострадал, однако официально информация не подтверждена.

Подробности и точные причины случившегося выясняются, на месте ЧП работают газовые службы.

Ранее, писал 5-tv.ru, следователи установили личность причастного ко взрыву газа в многоквартирном трехэтажном доме в Тульской области. Утром 8 ноября в поселке Куркино в результате инцидента частично обрушились торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

