Влад Кадони объявил об уходе с телевидения из-за неизлечимой болезни

Влад Кадони объявил об уходе с ТВ из-за неизлечимой болезни кокцигодинии

Экс-ведущий реалити-шоу «Дом-2» и экстрасенс Влад Кадони рассказал, почему прекратил свое участие в очередном телепроекте. Съемки пришлось оставить из-за серьезных проблем со здоровьем. В течение нескольких лет он боролся, но недуг оказался не поддается лечению. Из-за сильной боли он с трудом передвигается, не может сидеть и даже лежать.

В популярном ток-шоу Кадони (Настоящее имя Виктор Голунов. — Прим. ред.) признался, что болезнь ударила по нему в 2020 году. Называется она кокцигодиния или анокопчиковый болевой синдром, проявляется воспалением и постоянной болью в области копчика, с которой не справляются лекарства. Ведущий перенес две операции на позвоночнике, но и они не дали желаемого результата.

«С одной стороны благо случилось со мной. В 2020-м я переболел коронавирусом и с тех пор, а сейчас 2025 год, я больше не болел ни дня! Вот у меня даже простуда без симптомов. Мой иммунитет отвергает все на свете. А вот второе разделило мою жизнь на „до“ и „после“. И это навсегда», — приводит слова Кадони сайт 7Дней.ru.

По словам экстрасенса, даже врачи не знают наверняка, из-за чего возникает кокцигодиния, факторов много, как и методов лечения, каждый случай рассматривается индивидуально. Но все стратегии практически бесперспективны, ни одна не гарантирует успеха. Рано или поздно, полагает ведущий, он уже не сможет сидеть из-за невыносимой боли.

«У меня врожденный дефект копчика. Он у меня абсолютно прямой, из-за чего, когда я сажусь, то расстояние от копчика до плоскости, с которой соприкасаюсь, оно прям минимальное. Поэтому это воспаление начинается особенно быстро», — отметил Кадони.

Шоумен не сразу обратился за помощью. Долго думал, что у него геморрой и принимал соответствующие препараты. Только через год пошел к доктору, но и тогда не сразу получил верный диагноз. Ударноз-волновая терапия, физиолечение, уколы в кость, стероиды — ничто не унимало боль. Хирурги удалили у него треть всех нервных окончаний в области копчика, но не победили болезнь. Пара недель покоя — и мучения возобновляются.

Предложение лечь под нож в третий раз или удалить копчик Влад Кадони отверг. Пока он спасается обезболивающими и не знает, как жить дальше

