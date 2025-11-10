Украина без американского оружия: как шатдаун в США ударил по ВСУ
С недавних пор Вашингтон не посылает оружие Киеву напрямую.
Фото, видео: 5-tv.ru
Украина осталась без американского оружия из-за шатдауна
Украина может остаться без американской помощи! Всему виной — шатдаун в США, который длится уже 40 дней!
Как выяснило издание Axicos, остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета ударила по снабжению ВСУ! С недавних пор Вашингтон не посылает оружие Киеву напрямую, его сначала приобретают себе европейцы. Так вот даже купленные партии до сих пор на складах. А те, кто в Госдепе должен был оформлять необходимые документы, сейчас в неоплачиваемом отпуске.
