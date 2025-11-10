Украина без американского оружия: как шатдаун в США ударил по ВСУ

Эфирная новость 66 0

С недавних пор Вашингтон не посылает оружие Киеву напрямую.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украина осталась без американского оружия из-за шатдауна

Украина может остаться без американской помощи! Всему виной — шатдаун в США, который длится уже 40 дней!

Как выяснило издание Axicos, остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета ударила по снабжению ВСУ! С недавних пор Вашингтон не посылает оружие Киеву напрямую, его сначала приобретают себе европейцы. Так вот даже купленные партии до сих пор на складах. А те, кто в Госдепе должен был оформлять необходимые документы, сейчас в неоплачиваемом отпуске.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов
18:46
«Палата похожа на тюрьму»: 14-летняя девочка умерла в психиатрическом отделении

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году