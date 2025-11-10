Становятся незнакомцами: почему больные Альцгеймером перестают узнавать родных

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 75 0

Ухудшение целостного восприятия окружающих наблюдается уже на ранних стадиях заболевания.

Почему люди с Альцгеймером перестают узнавать родных

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

A&D: люди с Альцгеймером забывают родных из-за разрушения особых структур мозга

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии выяснили, что потеря способности узнавать близких при болезни Альцгеймера может быть вызвана разрушением защитных структур мозга. Об этом сообщает журнал Alzheimer’s & Dementia (A&D).

Речь идет о перинейрональных сетях, которые окружают нейроны зоны СА2 гиппокампа. Эти сети состоят из внеклеточного матрикса и обеспечивают устойчивую связь между нервными клетками, что необходимо для формирования и хранения воспоминаний. Когда такие структуры разрушаются, нарушается социальная память — человек перестает узнавать знакомые лица, хотя другие виды памяти могут оставаться без изменений.

Эксперименты на лабораторных мышах подтвердили: при повреждении перинейрональных сетей животные теряли способность различать знакомых особей, но сохраняли память на предметы. Исследователи также протестировали препараты, способные предотвратить разрушение сетей, и обнаружили, что после такой терапии грызуны продолжали узнавать друг друга.

Руководитель работы Харальд Зонтхаймер отметил, что защита этих структур на ранних стадиях может помочь замедлить или предотвратить потерю социальной памяти у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов
18:46
«Палата похожа на тюрьму»: 14-летняя девочка умерла в психиатрическом отделении

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году