В Мали девушку публично казнили за посты в TikTok

SCMP: в Мали казнили девушку из-за роликов в TikTok

В Мали девушку по имени Мариам Сиссе казнили из-за публикации в TikTok. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на семью погибшей и местные власти.

«Мою сестру арестовали в четверг, 6 ноября, джихадисты», — рассказал брат погибшей.

Мариам Сиссе обвинили в том, что она занималась «информированием малийской армии о своих передвижениях». По словам родственника девушки, джихадисты сначала отвезли ее на мотоцикле в Тонку, а затем застрелили на площади Независимости.

Сиссе вела блог в TikTok. На нее было подписано более 90 тысяч человек. В своих видео девушка рассказывала о жизни в Тонке.

