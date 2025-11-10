В Мали девушку публично казнили за посты в TikTok

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 120 0

Она публиковала ролики о жизни в своем городе.

В Мали публично казнили девушку из-за роликов вTikTok

Фото: www.globallookpress.com/Wang Yue

SCMP: в Мали казнили девушку из-за роликов в TikTok

В Мали девушку по имени Мариам Сиссе казнили из-за публикации в TikTok. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на семью погибшей и местные власти.

«Мою сестру арестовали в четверг, 6 ноября, джихадисты», — рассказал брат погибшей.

Мариам Сиссе обвинили в том, что она занималась «информированием малийской армии о своих передвижениях». По словам родственника девушки, джихадисты сначала отвезли ее на мотоцикле в Тонку, а затем застрелили на площади Независимости.

Сиссе вела блог в TikTok. На нее было подписано более 90 тысяч человек. В своих видео девушка рассказывала о жизни в Тонке.

