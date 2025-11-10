В сенате США одобрили завершающий шатдаун в стране законопроект

CNN: Сенат США одобрил законопроект, приближающий завершение шатдауна

Сенат США одобрил законопроект по госфинансированию, который приблизит завершение шатдауна. Об этом сообщил телеканал CNN.

«В воскресенье Сенат проголосовал 60 голосами против 40 по ключевому шагу на пути к возобновлению работы правительства», — говорится в СМИ.

Соглашение между демократами и республиканцами было достигнуто. Правительство возобновит свою деятельность в обмен на голосование о продлении расширенных субсидий на здравоохранение.

Однако говорить о полном разрешении проблемы еще рано. Во-первых, любой из сенаторов может отложить рассмотрение данного вопроса на несколько дней. Во-вторых, это соглашение еще должна одобрить нижняя палата Конгресса США. И только после этого документы попадут на подпись президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Блокировка финансирования госорганов из-за непринятия бюджета конгрессом или шатдаун начался в США 1 октября. По заявлению американского лидера, сенаторы не смогли договориться по нескольким вопросам: пропаганда смены пола*, медобеспечение нелегалов и охрана границ страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США каждую неделю теряют по 15 миллиардов долларов из-за шатдауна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.