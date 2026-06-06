Силы ПВО России за ночь уничтожили 376 украинских беспилотников

Атаке со стороны ВСУ подверглись 16 регионов.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем канале в мессенджере МАКС.
В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были ликвидированы над 16 регионами нашей страны. Атаке со стороны противника подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и другие области.
Помимо этого, летательные аппараты боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены над Республикой Абхазия, а также акваториями Азовского и Черного морей.
Прежде губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что над регионом российские военнослужащие ликвидировали 86 вражеских беспилотников. По его словам, боевая работа продолжается.
Минувшей ночью ВСУ также направили БПЛА на Московский регион. По информации мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к городу силы ПВО РФ уничтожили восемь аппаратов.
Регионы Российской Федерации ежедневно с начала специальной военной операции (СВО) подвергаются атакам со стороны противника — ВСУ. Украина обстреливает приграничные города нашей страны не только беспилотниками, но и ракетами.
Ранее ВСУ атаковали пассажирский поезд в Луганской Народной Республике. В момент удара в нем находилось 13 человек. В результате инцидента никто не пострадал: все были оперативно эвакуированы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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