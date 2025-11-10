Часть рабочего дня? Эксперт объяснила, оплачивается ли обеденный перерыв

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 57 0

Работодатель обязан выделять сотрудникам время на отдых и питание. Обязан ли он это спонсировать — другой вопрос.

Оплачивается ли обеденный перерыв

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правовед Голубева: обеденный перерыв не входит в рабочий день и не оплачивается

Обеденный перерыв не является частью рабочего времени и не подлежит оплате. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам правоведа, действующее законодательство четко регламентирует порядок предоставления перерыва на отдых и питание.

«Согласно статье 108 Трудового кодекса РФ, каждому работнику полагается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. Этот период не оплачивается и не входит в норму рабочего дня», — напомнила эксперт.

Юрист подчеркнула, что обеденный перерыв предоставляется всем сотрудникам, независимо от графика или формы занятости, за исключением случаев, когда характер работы не позволяет его использовать. В таких ситуациях работодатель обязан создать условия для приема пищи в рабочее время.

Ранее в Токио официально перешли на четырехдневную рабочую неделю — этот эксперимент, по замыслу властей, должен стать шагом к решению демографического кризиса и облегчить жизнь родителям, совмещающим труд и воспитание детей. Об этом сообщает издание Fortune.

Япония переживает серьезные демографические трудности: население стремительно стареет, а рождаемость падает до исторических минимумов. Средний возраст жителей страны приближается к 50 годам, а в 2023 году на одну женщину приходилось лишь 1,2 ребенка. В столице ситуация еще сложнее — показатель опустился ниже единицы, до 0,99. Для сохранения численности населения, по оценкам демографов, необходим уровень 2,1.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов
18:46
«Палата похожа на тюрьму»: 14-летняя девочка умерла в психиатрическом отделении

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году