Часть рабочего дня? Эксперт объяснила, оплачивается ли обеденный перерыв

Правовед Голубева: обеденный перерыв не входит в рабочий день и не оплачивается

Обеденный перерыв не является частью рабочего времени и не подлежит оплате. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам правоведа, действующее законодательство четко регламентирует порядок предоставления перерыва на отдых и питание.

«Согласно статье 108 Трудового кодекса РФ, каждому работнику полагается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. Этот период не оплачивается и не входит в норму рабочего дня», — напомнила эксперт.

Юрист подчеркнула, что обеденный перерыв предоставляется всем сотрудникам, независимо от графика или формы занятости, за исключением случаев, когда характер работы не позволяет его использовать. В таких ситуациях работодатель обязан создать условия для приема пищи в рабочее время.

Ранее в Токио официально перешли на четырехдневную рабочую неделю — этот эксперимент, по замыслу властей, должен стать шагом к решению демографического кризиса и облегчить жизнь родителям, совмещающим труд и воспитание детей. Об этом сообщает издание Fortune.

Япония переживает серьезные демографические трудности: население стремительно стареет, а рождаемость падает до исторических минимумов. Средний возраст жителей страны приближается к 50 годам, а в 2023 году на одну женщину приходилось лишь 1,2 ребенка. В столице ситуация еще сложнее — показатель опустился ниже единицы, до 0,99. Для сохранения численности населения, по оценкам демографов, необходим уровень 2,1.

