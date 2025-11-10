ФСБ задержала москвича за сбор данных о российских военных для Украины

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 71 0

Мужчина также планировал диверсию на одной из ж/д станций московского региона.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; ЦОС ФСБ РОССИИ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве ФСБ задержала мужчину по подозрению в госизмене

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность 44-летнего жителя столицы, подозреваемого в государственной измене. Как уточнили в ЦОС ФСБ, мужчина самостоятельно установил контакт с представителями украинских спецслужб и запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным следствия, задержанный по указанию кураторов собирал сведения о месте проживания, транспортных средствах и маршрутах передвижения одного из российских военнослужащих. Кроме того, ему поручили подготовить диверсию на железнодорожной станции в Московском регионе.

В ведомстве отметили, что собранные материалы подтверждают его намерение перейти на сторону украинских вооруженных формирований и участвовать в боевых действиях против России. Мужчина был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Против него возбуждены уголовные дела по статьям 205.5 и 275 УК РФ — за участие в деятельности террористической организации и государственную измену. Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:24
Не отходя от служебного места: бывший полицейский пользовался услугами секс-работников
19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году