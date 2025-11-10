В Индии заявили о срыве попытки Пакистана вывезти из РФ технологии С-400

ET: в Петербурге сорвали попытку Пакистана получить технологии систем РФ С-400

В Санкт-Петербурге сотрудники спецслужб задержали гражданина России, подозреваемого в попытке вывоза секретных документов, связанных с разработкой российских военных вертолетов и систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает The Economic Times.

По данным издания, операция российских властей позволила разоблачить шпионскую сеть, которую координировала Межведомственная разведка Пакистана (ISI). Агентурная группа, по информации источников, пыталась получить доступ к передовым российским технологиям, включая элементы систем С-400, применяемых в индийских ВВС.

Задержанный россиянин имел при себе документы по военной вертолетной технике, а также сведения о моделях Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и Ми-8АМТШ-ВА. Первый из них используется для высадки десанта, поддержки войск, транспортировки боеприпасов и эвакуации раненых. Арктическая версия вертолета — Ми-8АМТШ-ВА — адаптирована к низким температурам и оснащена дополнительными топливными баками.

Как отмечает издание, история с задержанием в Петербурге стала продолжением череды инцидентов, связанных с попытками Пакистана получить российские военные технологии. Ранее ФСБ сообщала о пресечении незаконных поставок двигателей двойного назначения за рубеж в интересах оборонного ведомства иностранного государства.

Кроме того, в 2024 году в Индии был арестован сотрудник местного посольства в Москве Сатендра Сивал. Его обвинили в передаче разведке ISI сведений, касающихся индийского Минобороны, МИДа и военных объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.