Неделя всех святых напоминает верующим, что у каждого из них есть помощник и молитвенник на небесах, к которому можно обратиться в любой момент. В православной традиции этот день подчеркивает, что путь к святости открыт каждому человеку, а не только избранным подвижникам.

Когда в 2026 году отмечается этот праздник? Что можно и нельзя делать в этот день? И как правильно молиться? Ответы в материале 5-tv.ru.

Когда отмечают Неделю всех святых в 2026 году

Неделя всех святых: что можно и нельзя делать, как правильно молиться, смысл и традиции праздника, значение. Фото: patriarchia/Олег Варов

В 2026 году православные верующие встретят Неделю всех святых 7 июня.

Этот праздник в церковной традиции всегда выпадает на первое воскресенье после Пятидесятницы — Дня Святой Троицы, который в этот раз пришелся на 31 мая. Неделя всех святых завершает Троицкую седмицу, а ее дата напрямую зависит от дня празднования Пасхи.

По новому стилю праздник приходится на 7 июня, тогда как по юлианскому календарю, который Русская православная церковь продолжает использовать в богослужебной практике, эта дата соответствует 25 мая.

Следующий день после праздника, 8 июня, знаменует начало Петрова поста, который продлится до 11 июля. Это многодневный летний пост, и в православии его начало всегда отсчитывают именно от Недели всех святых.

Как Неделя всех святых связана с Троицей

Неделя всех святых: что можно и нельзя делать, как правильно молиться, смысл и традиции праздника, значение. Фото: patriarchia/свящ. Игорь Палкин

Неделя всех святых в православии неразрывно связана с Пятидесятницей и считается ее духовным продолжением.

Пятидесятница, или День Святой Троицы, — это день рождения Церкви. Согласно книге Деяний апостолов, именно тогда Святой Дух сошел на апостолов и учеников Христа и дал им силу проповедовать Евангелие.

Апостолы начали распространять христианство по миру, а Церковь обрела полноту духовной жизни. Поэтому Неделя всех святых символически показывает плоды действия Святого Духа в истории Церкви.

«Присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее», — описано явление в Священном Писании Нового Завета, в книге «Деяний святых апостолов».

В чем заключен духовный смысл Недели всех святых

Неделя всех святых: что можно и нельзя делать, как правильно молиться, смысл и традиции праздника, значение. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Церковь почитает самых разных людей, получивших бесценный дар Святого Духа через свою жизнь или через свою смерть.

«Неделя первая по Пятидесятнице посвящена празднованию памяти Всех Святых как „жатвы Духа Божия“, как „плодов Божественной благодати“, ниспосланной людям в день Пятидесятницы», — написал архиепископ Аверкий (Таушев) в своем труде «Литургика».

Праздник имеет глубокое богословское значение: он объединяет всех святых, являя собой пример торжества Церкви Небесной. Он показывает, что каждый верующий, независимо от своего положения и известности, может стремиться к святости и уподобляться Христу.

Также в православной традиции существует икона Всех святых, на которой изображены святые разных времен и народов вокруг Христа.

Куда уходят корни празднования Недели всех святых

Неделя всех святых: что можно и нельзя делать, как правильно молиться, смысл и традиции праздника, значение. Фото: patriarchia/свящ. Игорь Палкин

Почитание святых уходит корнями в самые ранние века христианства.

Вначале это были апостолы, затем мученики, принявшие смерть, но не отрекшиеся от своей веры. За ними последовало почитание выдающихся церковных деятелей, святителей, подвижников. С укреплением христианства на Руси начали чтить благоверных правителей и правительниц и преподобных иноков. Сколько всего святых в христианстве — неизвестно.

В силу множества гонений каждая Церковь поначалу чтила только своих мучеников. Поэтому в III–IV веках возникает праздник в честь всех мучеников, который впоследствии преобразовался в праздник Всех святых. Праздник Всех святых известен с конца IV — начала V веков.

Существует проповедь Иоанна Златоуста на память «всех святых, по всему миру пострадавших», в которой уже указывается день празднования, аналогичный существующему в настоящее время.

Как правильно провести Неделю всех святых

Неделя всех святых: что можно и нельзя делать, как правильно молиться, смысл и традиции праздника, значение. Фото: www.globallookpress.com/Sergey Smirnov

Праздник Недели всех святых имеет не только глубокий богословский смысл, но и свои традиции, а также определенные ограничения, которых благочестивый христианин старается придерживаться.

Главный акцент в этот день делается на духовном, а не на мирском.

Основные традиции празднования Недели всех святых:

Посещение храма и молитва. В этот день в церквях проходят торжественные службы, на которых вспоминают всех святых, прославивших Бога. Верующие обращаются к святым с просьбами о заступничестве, помощи и духовном укреплении;

Совершение добрых дел. Подавать милостыню, помогать нуждающимся и проявлять милосердие особенно важно в дни больших церковных праздников;

Соблюдение умеренности. Даже если пост в этот день не строгий (на Троицкой седмице отменяются посты по средам и пятницам), важно избегать излишеств и чревоугодия. Праздник завершает пасхальный цикл богослужений и одновременно считается заговеньем перед началом Петрова поста.

Также существует традиция, которая делает этот праздник особенным для каждого верующего. Ввиду Недели всех святых православные христиане поздравляют друг друга со святыми именинами.

Ведь именно в этот день празднуется день памяти каждого святого, который является небесным покровителем, давшим имя христианину.

Если у человека есть святой покровитель, в честь которого он назван, то его день памяти — это и есть именины.

Какие молитвы читают в Неделю всех святых

Неделя всех святых: что можно и нельзя делать, как правильно молиться, смысл и традиции праздника, значение. Фото: patriarchia/свящ. Игорь Палкин

В Неделю всех святых в храмах торжественно звучат особые молитвенные песнопения: тропарь, кондак и канон Всем святым.

Молитва Собору всех святых

О, преблаженнии угодницы Божии, вси святии, предстоящии Престолу Пресвятыя Троицы и наслаждающиися неизреченнаго блаженства! Се ныне, в день общаго вашего торжества, милостивно призрите на нас, меньших братий ваших, приносящих вам сие хвалебное пение и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у Преблагаго Господа: вемы бо, воистинну вемы, яко вся, елика восхощете, испросити у Него можете. Темже убо смиренно молимся вам: молите милостиваго Владыку, да подаст нам дух вашея ревности к хранению святых Его заповедей, яко да текше по стопам вашим, возможем земное поприще в добродетельном житии без порока прейти и в покаянии достигнути преславных селений райских, и тамо купно с вами прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Многие прихожане в этот день также обращаются с личными молитвами к своим небесным покровителям и ко всем святым, испрашивая их помощи и заступничества перед Господом.

Что нельзя делать в Неделю всех святых

Неделя всех святых: что можно и нельзя делать, как правильно молиться, смысл и традиции праздника, значение. Фото: patriarchia/Олег Варов

Праздник не стоит путать с Неделей всех святых, в земле Русской просиявших. Он отмечается во второе воскресенье по Пятидесятнице, следуя сразу за Неделей всех святых. В этот день Церковь прославляет именно русских святых, а не всех святых всей церкви.

Что еще нельзя делать 7 июня в Неделю всех святых:

Ссориться и сквернословить. День должен проходить в мире, любви и молитве;

Заниматься тяжелым физическим трудом без крайней необходимости. В большие праздники принято посвящать время духовному, а не мирскому;

Обращаться к суеверным приметам. Речь идет о запретах, связанных с «русальной неделей» — таких как страх купаться в открытых водоемах и ходить в лес в одиночку.

В церковной традиции праздничный день призывает верующих оставить суету и посвятить время Богу и своим близким.