Подготовка к возможному вторжению: Куба раздает оружие гражданам

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 31 0

В Гаване уже ведутся обсуждения планов действий на случай чрезвычайной ситуации.

Власти Кубы раздают жителям оружие на случай вторжения США

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти Кубы раздают жителям оружие на случай вторжения США

Куба начала раздавать оружие местным жителям, призвав население готовиться к возможному вторжению США. Эти меры, как сообщило издание Versión Final, связаны с увеличением американского военного присутствия в регионе и усиливающимися провокациями со стороны Вашингтона.

Как сообщил корреспондент телеканала CNN Патрик Оппман, в Гаване уже ведутся обсуждения планов действий на случай чрезвычайной ситуации. В государственных учреждениях и организациях активно прорабатываются сценарии, которые могут возникнуть в результате военного конфликта.

До этого, 5 июня, президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон намерен сменить действующий государственный строй на Кубе, назвав текущий режим «очень жестким и неприятным».

Это заявление было сделано во время общения с журналистами в Белом доме, где Трамп подчеркнул, что у США есть «очень хорошие планы» в отношении Кубы. Он отметил, что, после завершения конфликта с Ираном, Вашингтон займется Гаваной, добавив, что предпочитает решать проблемы поочередно.

Трамп также упомянул о желании помочь жителям Кубы, что, по его словам, является одной из целей американской политики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:07
Подготовка к возможному вторжению: Куба раздает оружие гражданам
7:00
Неделя всех святых — 2026: что нельзя делать, как правильно молиться и традиции праздника
6:49
«Попутали берега»: почему дроновый террор Киева вредит его спонсорам
6:30
Не летит, не едет, не работает: до чего докатилась экономика Европы
6:13
Кому на Руси жить хорошо: западные гости ПМЭФ заявили о любви к России
6:00
Пар из макушек и детектор лжи: звезды на фиолетовой дорожке Премии МУЗ-ТВ

Сейчас читают

Стихи, первый рэп и «фит» с Кудрявцевой: Кучерена о карьере в шоу-бизнесе
МВД проверит пруд Ларисы Долиной из-за слива сточных вод в подмосковный ручей
Неделя всех святых — 2026: что нельзя делать, как правильно молиться и традиции праздника
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео