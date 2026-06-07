«Опасность сохраняется»: силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 60 0

Глава региона Юрий Слюсарь призвал сограждан прочвлять осторожность.

Каковы последствия атаки БПЛА в Ростовской области 7 июня

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Слюсарь: атака БПЛА отражена в Миллеровском районе Ростовской области

Украинские вооруженные формирования атаковали Ростовскую область. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил об отражении удара БПЛА в Миллеровском районе. О возможных жертвах и пострадавших, а также о повреждении инфраструктуры пока ничего неизвестно.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящее время беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — написал Слюсарь в мессенджере «МАКС».

Несколькими часами ранее в результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Октябрьский Белгородского округа пострадала 12-летняя девочка. Ребенок находился в машине, которую поразил снаряд. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног. Ее экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу», — заявил он.

Накануне двое малолетних и их мама были ранены в результате удара FPV-дронов по селу Чубковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Как рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук, пострадавшим детям шесть и семь лет. Семью экстренно доставили в больницу для получения всей необходимой медицинской помощи.

В ночь на 6 июня, по данным пресс-службы Министерства обороны России, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников. Вражеские дроны были ликвидированы над 16 регионами страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

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