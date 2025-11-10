В России стали чаще раскрывать киберпреступления. Это отметил президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам МВД, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. Президент поблагодарил их за верность долгу и решение самых сложных задач.

«Прежде всего, это борьба с криминальной угрозой, противодействие экстремизму и коррупции, обеспечение порядка на дорогах и контроль за миграционными процессами. И наши граждане рассчитывают, что результативность вашей работы на этих направлениях будет повышаться. Убежден, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи. Еще раз поздравляю всех с праздником. Желаю новых успехов, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким», — отметил в поздравлении Владимир Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.