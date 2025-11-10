Пенсионерку, столкнувшую школьницу на рельсы, арестовали на два месяца

Лилия Килячкова
Ранее женщина проходила лечение в психиатрической клинике, так как страдала от мании преследования.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/112; 5-tv.ru

В Москве на два месяца арестовали пенсионерку, толкнувшую школьницу на рельсы

Пенсионерку, столкнувшую 13-летнюю школьницу на пути в московском метро, арестовали на два месяца. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что женщина пробудет в СИЗО до 9 января. Кроме того, корреспондент выяснил, что ранее женщина проходила лечение в психиатрической клинике, так как страдала от мании преследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве, на станции метро «Таганская», пенсионерка столкнула девочку на рельсы из-за личной неприязни.

По информации следствия, женщина 1961 года рождения намеренно толкнула ребенка на пути, что могло привести к трагическим последствиям. Оказалось, что пенсионерка приехала в столицу из Краснодара.

В настоящий момент пострадавшая находится с родственниками, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Более подробной информации о состоянии школьницы следственные органы пока не предоставляли.

Пенсионерке предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ, квалифицирующее действия как покушение на убийство. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении женщины под стражу.

