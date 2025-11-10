Пальмы подождут: мальчик из Башкирии выбрал Новый год у бабушки вместо Дубая

Эфирная новость

Видео со школьником, который рвется строит берлоги в сугробах, набрало более миллиона просмотров.

Фото, видео: 5-tv.ru

Мальчик из Башкирии предпочел поездке в Дубай Новый год у бабушки

Девятилетний школьник из Башкирии неожиданно прославился на всю страну. Он отказался от отпуска, о котором мечтают миллионы. Мама хотела встретить Новый год в Дубае. Но вместо этого сын предложил просто отправиться в гости к бабушке в небольшой городок под Уфой.

Ролик набрал уже больше миллиона просмотров. Журналисты решили узнать, чем же закончился спор, и что же такое «берлога».

«Возле калитки нашей всегда много снега наваливается, и сугроб липкий. И там сугроб огромный, и в нем продалбываем дыру», — отметил Артемий Лоскутов

«Они все новогодние праздники готовы строить берлогу, пить чай из термоса, зажигать свечи. И для них это более привлекательно, чем пальмы, тепло», — рассказала мама Артемия, Светлана.

В итоге семья решила отменить поездку в Дубай. И встретить Новый год у бабушки в «берлоге».

Ранее 5-tv.ru писал, что в России будут самые долгие новогодние каникулы за 12 лет. Отдыхать россияне будут 12 дней, а к работе вернутся 12 января.

В последнюю неделю декабря россияне будут работать только в понедельник и вторник, после чего со среды, 31 декабря, начнутся новогодние каникулы.

