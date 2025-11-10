Mirror: Путешественник застрял в пещере, увидел ангелов и умер

Путешественник из США погиб во время спелеологического похода в штате Юта. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина 26-ти лет застрял в узком тоннеле пещеры Натти-Патти, оказавшись вниз головой и не имея возможности выбраться самостоятельно. По данным издания, спасатели пытались вызволить альпиниста, расширяя проход с помощью отбойного молотка, но даже эти меры не позволили извлечь его быстро — большую часть времени пострадавший провел без сознания.

В течение почти 24 часов человек находился в ловушке, периодически теряя и вновь обретая сознание. Свидетели отмечали, что он говорил о «видениях ангелов и демонов», а врачи после очередного осмотра констатировали остановку сердца. Причиной смерти стала невозможность восстановления кровотока и затрудненное дыхание из-за перевернутого положения тела в тесном пространстве.

Трагедия произошла на глубине около 120 метров от входа в пещеру. В момент инцидента супруга погибшего была беременна и позднее назвала новорожденного сына в честь мужа. После инцидента местные власти приняли решение забетонировать вход в пещеру Натти-Патти, чтобы предотвратить новые несчастные случаи.

