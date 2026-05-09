Министр обороны России Андрей Белоусов принял Парад Победы на Красной площади

Глава ведомства поприветствовал парадные расчеты и доложил о готовности президенту России Владимиру Путину.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Министр обороны России Андрей Белоусов принял парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Прямую трансляцию торжественного мероприятия ведет 5-tv.ru.
Традиционно церемония началась с внесения государственного флага России и Знамени Победы под сопровождение военного оркестра. После этого глава Минобороны объехал парадные расчеты и поздравил военнослужащих с праздником. По завершении объезда Андрей Белоусов доложил Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину о готовности войск. Командовать парадом поручено главнокомандующему сухопутными войсками генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.
В параде в этом году участвуют курсанты высших военных учебных заведений, а также представители различных видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ. Финальной частью мероприятия станет пролет авиации: в небе над Москвой появятся самолеты российских пилотажных групп, а штурмовики Су-25 выпустят дым в цветах российского триколора.
В 2026 году в параде на Красной площади не участвуют воспитанники суворовских и нахимовского училищ, а также кадетских корпусов. Кроме того, в программе отсутствует показ военной техники. В Минобороны объяснили такие изменения текущей оперативной обстановкой.
Особое место в трансляции займут включения, посвященные службе военнослужащих разных видов и родов войск. В эфире покажут работу подразделений, задействованных в зоне специальной военной операции, а также боевые расчеты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и кораблях Военно-морского флота России.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- «Дело чести»: Путин о сохранении памяти Победы в Великой Отечественной войне
- 9 мая
- Путин: именно советский народ спас весь мир от нацизма
- 9 мая
- Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную войну
- 9 мая
- Владимир Путин начал выступление на Красной площади
- 9 мая
- Парад Победы начался на Красной площади в Москве
- 9 мая
- Парад в честь 81-й годовщины Победы прошел в Чите
- 9 мая
- В честь подвига поколений: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
- 9 мая
- «Несравнимая радость»: парад Победы состоялся в Екатеринбурге
- 9 мая
- Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Хабаровске
- 9 мая
- Генпрокурор РФ призвал не допустить оправдания нацистских преступников
Читайте также
87%
Нашли ошибку?