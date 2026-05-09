Министр обороны России Андрей Белоусов принял Парад Победы на Красной площади

Глава ведомства поприветствовал парадные расчеты и доложил о готовности президенту России Владимиру Путину.

Министр обороны России Андрей Белоусов принял парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Прямую трансляцию торжественного мероприятия ведет 5-tv.ru.

Традиционно церемония началась с внесения государственного флага России и Знамени Победы под сопровождение военного оркестра. После этого глава Минобороны объехал парадные расчеты и поздравил военнослужащих с праздником. По завершении объезда Андрей Белоусов доложил Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину о готовности войск. Командовать парадом поручено главнокомандующему сухопутными войсками генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

В параде в этом году участвуют курсанты высших военных учебных заведений, а также представители различных видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ. Финальной частью мероприятия станет пролет авиации: в небе над Москвой появятся самолеты российских пилотажных групп, а штурмовики Су-25 выпустят дым в цветах российского триколора.

В 2026 году в параде на Красной площади не участвуют воспитанники суворовских и нахимовского училищ, а также кадетских корпусов. Кроме того, в программе отсутствует показ военной техники. В Минобороны объяснили такие изменения текущей оперативной обстановкой.

Особое место в трансляции займут включения, посвященные службе военнослужащих разных видов и родов войск. В эфире покажут работу подразделений, задействованных в зоне специальной военной операции, а также боевые расчеты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и кораблях Военно-морского флота России.

