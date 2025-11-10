В результате взрыва в Индии погибли восемь человек

Лилия Килячкова
На место происшествия было направлено около 20 пожарных машин.

Фото, видео: Reuters/Stringer

NDTV: в результате взрыва автомобиля в Индии погибли восемь человек

В результате взрыва автомобиля в столице Индии Нью-Дели погибли восемь человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.

«Восемь человек погибли и 24 получили ранения в результате мощного взрыва в автомобиле с пассажирами сегодня вечером в Красном форте Дели, одном из самых громких мест Индии», — говорится в публикации канала.

Инцидент произошел в районе исторического района Красный форт. Движение транспорта в этом месте было затруднено. Уточняется, что автомобили, находившиеся вблизи источника взрыва, также загорелись и получили значительные повреждения. У одного фургона сорвало дверь, другой автомобиль повредило почти полностью, у третьего выбило лобовое стекло.

На место происшествия было направлено около 20 пожарных машин. Причина взрыва пока остается неизвестной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Татарстане пять человек пострадали при взрыве газа. Инцидент произошел во время приготовления пищи в одном из гаражей.

