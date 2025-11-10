Под Купянском обнаружены брошенные тела украинских боевиков

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 53 0

Сводки о пропавших без вести среди террористов ВСУ растут почти в геометрической прогрессии.

Под Купянском обнаружены брошенные тела украинских боевиков

Фото: © РИА Новости/Виктор Антонюк

Командование украинской армии не предпринимает попыток эвакуации тел погибших боевиков из района Купянска Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Бойцы 6-й армии группировки „Запад“ встречают огромное количество трупов ликвидированных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенных своими же командирами», — отметил собеседник ТАСС.

По данным источника, при продвижении в черте города российские военные сталкиваются с большим числом тел, оставленных украинскими подразделениями. Он подчеркнул, что сводки о пропавших без вести среди боевиков ВСУ растут почти в геометрической прогрессии.

До этого, 7 ноября, сообщалось, что на запорожском направлении российские военнослужащие также обнаружили десятки тел украинских террористов, оставленных при отступлении. По оценкам солдат, некоторые из них могли находиться на позициях не менее года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили 16 зданий в западной части Купянска.

