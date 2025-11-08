Российские военные ликвидировали десять боевиков ВСУ под Купянском

Силы группировки «Запад» освободили еще несколько зданий.

Вооруженные Силы России ликвидировали десять украинских боевиков, пытавшихся удержать позиции на западной окраине Купянска Харьковской области. Об этом 8 ноября сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик».

По его словам, российские бойцы полностью зачистили улицу Леси Украинки, освободив последние четыре здания, удерживаемые противником. Командир отметил, что эта территория теперь находится под полным контролем российских подразделений.

Кроме того, бойцы группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение украинским военным, укрывшимся в лесополосе на южной окраине города.

Ранее сообщалось, что российская армия в районе Купянска ведет зачистку от оставшихся подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка.

6 ноября в Минобороны России сообщили, что российские подразделения предотвратили попытку украинской бригады вырваться из окружения и сорвали прорыв штурмовой группы ВСУ к разрушенной переправе через реку Оскол в районе села Петровка.

