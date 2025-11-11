«Глупой была»: из-за чего Валерия комплексовала в молодости

Певица Валерия призналась в комплексах из-за внешности

Народная артистка РФ Валерия Перфилова на каждом концерте и светском мероприятии получает массу комплиментов — как она молодо выглядит в свои 57 лет, как стройна и хрупка, легка и позитивна. Регулярно журналисты пытаются узнать, в чем секрет ее красоты. И узнают — в режиме, правильном питании, постоянных тренировках, отсутствии вредных привычек и так далее. В общем, в активной работе над собой.

Однако, и в это трудно поверить, в прошлом Валерия вовсе не считала себя красивой. В юности она, как и многие подростки, мечтала выглядеть по-другому и соответствовать каким-то идеалам. И когда не получалось, появлялись комплексы, с которыми пришлось долго бороться. Об этом звезда рассказала на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

Исполнительница не захотела погружаться в детали и перечислять все недовольства, но отметила — как и многим девочкам, ей хотелось быть очень худой — как модель.

«В детстве глупой была, конечно, много всего не нравилось (В своей внешности. — Прим. ред.), а потом научилась с этим жить. И неплохо живу, кстати, никто даже не подозревает, по поводу чего я вообще комплексовала… Мне в детстве хотелось быть худее, потому что я не была очень худенькой девочкой. Я и пухляшкой не была, но тем не менее», — поделилась Валерия.

По словам певицы, в те годы она не была спортивной. И когда неуверенность в красоте стала одолевать, она просто начала заниматься. Оглядываясь назад, Валерия понимает, что это было верное решение, потому что многие бывшие юные спортсмены просто расслабились, став взрослыми. И сегодня они выглядят совсем не так, как в юности. В отличие от артистки, которая не нарушает режим.

