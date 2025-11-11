«У вас свободны руки»: рэпер Серега дал совет людям, потерявшим все

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 113 0

Артист философски относится к непростым жизненным ситуациям и предлагает иначе смотреть на трудные времена.

Фото, видео: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС; 5-tv.ru

Рэпер Серега дал совет людям, потерявшим все

Рэпер Серега (Настоящее имя Сергей Пархоменко. — Прим. ред.) уверен, что сдаваться не нужно никогда. Даже если кажется, что шанса наладить жизнь уже нет, и все возможности упущены, всегда есть шанс все исправить. Для тех, кто потерял все, у артиста есть совет —  начать все с начала. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Константинополь».

«Которые потеряли все… Ну, слушайте, вдохните полной грудью, у вас свободны руки! Вам легче в гору подниматься теперь! Ваша вершина впереди, и вы налегке туда взойдете в олимпийском стиле. Вам повезло», — заявил Серега.

Стоит отметить, сам исполнитель в последние годы имеет все основания воспользоваться собственным советом. До 2020-го он никак не мог выбрать дом, жил то в России, то на Украине, а потом обосновался в Белоруссии, где до прошлого года входил в состав жюри шоу «Фактор.by». И хитов, близких по успеху к «Черному бумеру», не выпускал.

В 2023-м Пархоменко участвовал в «Трактор-шоу» — проекте Минского тракторного завода (МТЗ), но и это проект не снискал одобрения публики. Бизнес артиста в России тоже провалился. Серега готовил и продавал наборы еды, но Федеральная налоговая служба с ним не подружилась, и к 2024-му предприятие было ликвидировано из-за долгов по пенсионным взносам.

Рэпер нечасто появляется на публике, а порой даже признает, что считает себя артистом одной песни. Может, и ему пора выдохнуть и отправиться на свою вершину? Ранее, писал 5-tv.ru, исполнитель раскрыл неожиданные пункты в своем райдере.

