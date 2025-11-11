«Все получилось»: российские самбисты вернулись с чемпионата мира с медалями

Победителей встречали в Пулково и Шереметьево.

Фото, видео: 5-tv.ru

Российские самбисты вернулись с чемпионата мира с медалями

Петербургский самбист Сергей Кирюхин вернулся в Северную столицу после чемпионата мира в Бишкеке.

Там спортсмен завоевал золотую медаль в категории спортивное самбо до 88 кг. В аэропорту Пулково чемпиона встречали близкие, друзья и поклонники. Победителя ждали с плакатами и цветами. Для Кирюхина это уже третья победа на чемпионатах мира.

«Соревнования были тяжелые. Чемпионат мира. Но благодаря тренировочному процессу, отлаженному, поддержке старших товарищей, организаторов, близких, друзей, товарищей, от сокомандников, все получилось», — поделился обладатель Кубка мира по самбо.

Еще одну группу победителей встретили в аэропорту Шереметьево. Их ждали родные, одноклубники и представители Федерации с цветами. Всего российские самбисты завоевали на чемпионате 21 золотую медаль, две серебряные и пять бронзовых. И заняли первое место в общем зачете.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

