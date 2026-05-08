Председатель Верховного суда России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
У главного военного мемориала страны Игорь Краснов почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Видео публикует 5-tv.ru.
Церемония прошла накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. У главного военного мемориала страны Краснов почтил память погибших минутой молчания.
В мероприятии также приняли участие судьи и заместители председателя Верховного суда России, руководители судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Москвы и Московской области.
Парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая и начнется в 10:00 по московскому времени.
По данным Минобороны России, в торжественном марше примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск Вооруженных сил России. В этом году воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов не будут участвовать в параде. Кроме того, он состоится без демонстрации военной техники.
Известно, что по Красной площади пройдут участники специальной военной операции. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.
