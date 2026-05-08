Начали экономить: принц Гарри растратил миллионы из наследства принцессы Дианы

Дарья Орлова
Инсайдеры утверждают, что герцогу пришлось резко сократить привычные расходы.

На что живет принц Гарри куда дел наследство принцессы Дианы

Фото: www.globallookpress.com/Tarasov

Принц Гарри растратил миллионы из наследства принцессы Дианы, бабушки и прабабушки

Принц Гарри потратил значительную часть многомиллионного наследства, доставшегося ему от принцессы Дианы, королевы Елизаветы II и ее матери, королевы Елизаветы Боуз-Лайон. Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на королевского эксперта Дэна Уэйкфорда и несколько источников, знакомых с ситуацией.

Как утверждают собеседники издания, финансовое положение младшего сына Карла III уже не выглядит таким стабильным, как раньше. По информации инсайдеров, Гарри и Меган Маркл пришлось пересмотреть уровень расходов и начать экономить.

«Принц Гарри получил сокрушительный удар, поскольку большая часть многомиллионного наследства была потрачена», — говорится в публикации.

По данным источников, супруги сократили количество сотрудников, работающих в их доме в Калифорнии. Если раньше у пары было около 16 человек персонала, то теперь осталось только пять работников.

Кроме того, приближенные к семье люди утверждают, что Меган Маркл особенно внимательно относится к денежным вопросам и старается действовать максимально осторожно, когда речь идет о финансах.

На фоне разговоров о возможных денежных трудностях западные таблоиды все чаще пишут о снижении популярности пары в США. Ранее издание Page Six сообщало, что жители элитного района Монтесито начали избегать Гарри и Меган, поскольку те якобы не стали полноценной частью местного сообщества, несмотря на свои заявления после переезда.

Тем временем сама Меган продолжает развивать собственный лайфстайл-бренд As Ever. В апреле герцогиня представила новую линейку ароматических свечей, названных в честь детей пары.

