«Ночные волки» отправились в мотопробег в честь Дня Победы
Маршрут объединил локации, связанные с Великой Отечественной войной.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сотни патриотических мероприятий ко Дню Победы сейчас проводит по всей стране партия «Единая Россия».
Одним из самых заметных станет мотопробег, организованный с клубом «Ночные волки». Он стартовал этим утром в подмосковных Химках. Маршрут объединит места, связанные с Великой Отечественной войной.
В поселке Шатурторф впервые загорелся Вечный огонь. Традиционно — у памятника Неизвестному солдату. По инициативе партии там провели масштабную реконструкцию и подвели газ.
Подвиги героев наглядно продемонстрировали в Ступино. Там реконструировали события военных лет. Исторический фестиваль «Огненная дуга» воссоздал эпизод одного из сражений.
В Серпухове молодые пары закружил в танце самый известный военный вальс.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии 9 Мая во Владивосток прибыл «Поезд Победы» с экспонатами военной техники времен Великой Отечественной войны. В 11:30 по местному времени на территории железнодорожного вокзала стартовала праздничная программа, доступ к бронепоезду ненадолго открыт для всех желающих, для жителей города выступят артисты из творческих ансамблей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 8 мая
- Председатель Верховного суда России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
- 8 мая
- В День Победы по Красной площади торжественным маршем пройдут участники СВО
- 8 мая
- Сохранить память: Путин обратился к народам Грузии и Молдавии в преддверии 9 Мая
- 8 мая
- Слышите ли меня, матери?! Пронзительные истории женщин на фронте в ВОВ
- 8 мая
- Любовь наперекор смерти: как играли свадьбы в годы Великой Отечественной войны
- 8 мая
- День Победы и майские праздники изменили график начисления пенсий: когда придут деньги
- 8 мая
- Украина более 1300 раз нарушила объявленное Россией перемирие
- 8 мая
- Ничто не забыто: 10 главных фильмов о Великой Отечественной войне
- 8 мая
- Российские военнослужащие провели персональный парад для ветерана ВОВ в Самаре
- 7 мая
- В Ижевске отменили парад Победы на 9 Мая
Читайте также
28%
Нашли ошибку?