«Ночные волки» отправились в мотопробег в честь Дня Победы

Маршрут объединил локации, связанные с Великой Отечественной войной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

День Победы 9 Мая

Сотни патриотических мероприятий ко Дню Победы сейчас проводит по всей стране партия «Единая Россия».

Одним из самых заметных станет мотопробег, организованный с клубом «Ночные волки». Он стартовал этим утром в подмосковных Химках. Маршрут объединит места, связанные с Великой Отечественной войной.

В поселке Шатурторф впервые загорелся Вечный огонь. Традиционно — у памятника Неизвестному солдату. По инициативе партии там провели масштабную реконструкцию и подвели газ.

Подвиги героев наглядно продемонстрировали в Ступино. Там реконструировали события военных лет. Исторический фестиваль «Огненная дуга» воссоздал эпизод одного из сражений.

В Серпухове молодые пары закружил в танце самый известный военный вальс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии 9 Мая во Владивосток прибыл «Поезд Победы» с экспонатами военной техники времен Великой Отечественной войны. В 11:30 по местному времени на территории железнодорожного вокзала стартовала праздничная программа, доступ к бронепоезду ненадолго открыт для всех желающих, для жителей города выступят артисты из творческих ансамблей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

