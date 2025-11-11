«Период охлаждения» российских сим-карт: как работает и зачем нужен

Российские операторы начали блокировать сим-карты после возвращения из-за рубежа. Так называемый «период охлаждения» длится всего сутки — столько не будет мобильного интернета и смс.

Новый механизм безопасности направлен на борьбу с беспилотниками, поскольку сим-карты могут находиться внутри вражеских дронов и использоваться для навигации. В деталях нововведения разбиралась корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

24 часа без интернета и возможности отправлять смс. У российских сим-карт появился «период охлаждения». Тем, кто возвращается из-за границы, где пользовался роумингом, приходят сообщения от сотовых операторов. Это новые меры безопасности. Механизм защиты от вражеских дронов.

«Сим-карта, которая установлена в беспилотное устройство, позволяет оператору, находясь на далеком расстоянии, управлять этим дроном. Далее же оператор, находясь, как он считает, в безопасности, совершает этими дронами определенные действия. Сейчас ни для кого не секрет: это либо разведка, либо теракт», — рассказал руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Те абоненты, которые не выезжали за границу, но не использовали сим-карты 72 часа — например, телефон был выключен — тоже столкнутся с «периодом охлаждения». Но сотовые операторы обещают: ограничения не коснутся звонков и части приложений.

«Заранее надо понимать и подготовиться к тому, что ваши услуги связи могут быть отключены, продумать для себя возможности подключения к сетям Wi-Fi, возможности приобретения в точке, куда вы приехали, временной сим-карты для того, чтобы воспользоваться услугами связи», — объяснил эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

Курс на безопасность. Если отключить интернет на сим-карте, которую используют для управления беспилотником, тот просто не долетит до нужной точки. Зависнет, потеряет заряд и потерпит крушение.

«Для этого и вводится этот „период охлаждения“ так называемый, что человек, если передал симку или ее украли, вмонтировали в дрон, дрон полетел, и вот как раз вот в этот момент происходит то, что симка выключается, она пересекла границу РФ и это технически отслеживается», — рассказал ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

В Минцифры разъяснили — «период охлаждения» будет длиться 24 часа, однако отключить его можно раньше. Как выглядит механизм разблокировки: на телефон абонента будет приходить смс со ссылкой, по которой ему нужно будет перейти и ввести капчу — тест для определения, является пользователь человеком или ботом. После этого у него снова заработает мобильный интернет.

Еще один способ снять ограничение — это позвонить в кол-центр и пройти проверку по телефону. Убедить оператора, что ты не робот и не злоумышленник, а именно человек, владелец сим-карты.

Контроль за использованием сим-карт это в первую очередь вопрос национальной безопасности страны.

