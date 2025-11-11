«Ситуация становится напряженной»: принц Уильям ссорится с сыном Джорджем из-за телефона

Диана Кулманакова
Наследник британского престола и его супруга стараются активно участвовать в жизни детей.

Почему принц Уильям и Миддлтон запрещают детям телефоны

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock/i-Images

Mirror: принц Уильям ссорится с сыном Джорджем из-за телефона

Во время недавней поездки в Бразилию принц Уильям поделился подробностями о своей семье и воспитании детей. Наследник британского престола упомянул о строгом запрете на мобильные телефоны для троих детей. Однако он признал, что для старшего сына, принца Джорджа, возможно изменение этого правила, отметив напряженность в семье из-за этой темы. Об этом сообщает Mirror.

По словам Уильяма, он и его супруга Кейт Миддлтон стараются активно участвовать в повседневной жизни детей, включая совместные игры, спортивные мероприятия и проводы в школу.

Принц рассказал, что ни один из их детей не имеет мобильного телефона из-за строгой родительской позиции. Уильям объяснил, что это становится проблемой, особенно для старшего сына Джорджа.

«Когда Джордж перейдет в среднюю школу, возможно, у него будет телефон с ограниченным доступом к разным ресурсам. Дело доходит до того, что ситуация становится немного напряженной. Но я думаю, он понимает почему, мы объясняем ему, почему считаем это неправильным», — признался Уильям.

По мнению родителей, дети получают чрезмерный доступ к интернету, где много нежелательной информации. При этом использование простых кнопочных телефонов для отправки сообщений Кейт и Уильям считают допустимым.

Уильям коснулся и сложного периода, который пережила семья в прошлом году, связанного с заболеванием Кейт. Женщина прошла курс профилактической химиотерапии и сейчас находится в состоянии ремиссии. Наследник престола отметил, что для семьи важно открыто говорить о трудностях и учить детей понимать свои чувства и ситуацию

