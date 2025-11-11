В Красногорске обрушилась часть демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком»

Бетонный блок рухнул в подмосковном Красногорске во время сноса горнолыжного комплекса «Снежком».

Видно, как часть конструкции падает вниз с огромной высоты. Предварительно, два человека обратились за помощью к медикам. Также повреждено более 100 машин, у многих выбиты стекла и вмятины на кузовах. Территорию вокруг уже оцепили.

Снос комплекса продолжает уже более полутора лет. В прошлом году при демонтаже погиб рабочий.

