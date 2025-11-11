В Красногорске обрушилась часть демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком»

Эфирная новость 159 0

Повреждено более 100 машин.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бетонный блок рухнул в подмосковном Красногорске во время сноса горнолыжного комплекса «Снежком».

Видно, как часть конструкции падает вниз с огромной высоты. Предварительно, два человека обратились за помощью к медикам. Также повреждено более 100 машин, у многих выбиты стекла и вмятины на кузовах. Территорию вокруг уже оцепили.

Снос комплекса продолжает уже более полутора лет. В прошлом году при демонтаже погиб рабочий.

Ранее 5-tv.ru писал, что в опасной ситуации оказались жители элитной столичной многоэтажки, которая буквально трещит по швам. Все началось после пристройки. Причем, на первый взгляд, по документам все законно. Однако, независимая экспертиза подтвердила, что половина подписей жильцов, с которыми должны были согласовать такую перепланировку — подделка.

Стройка растянулась на несколько месяцев. По словам жильцов, так увеличить свою жилплощадь решила одна из собственниц. Мосжилинспекция ей разрешила, квалифицировав это как «перепланировку».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:18
В Красногорске мальчик поднял деньги на улице и ему оторвало пальцы
0:15
Шведский рыбак искал червей и нашел крупнейшее средневековое сокровище
0:00
Проблем не избежать: что такое резус-конфликт при беременности
23:45
Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
23:32
Поставки российского газа через европосредников на Украину бьют рекорды
23:23
Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
«Дрались, вышибали двери»: Сергей Сафронов о сложностях работы с братьями
«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году