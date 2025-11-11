В Красногорске выявляют пострадавшие из-за обрушения колонны «Снежкома» квартиры

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 62 0

Это не первый подобный инцидент за время демонтажа горнолыжного комплекса.

Последствия обрушения колонны «Снежкома»

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В подмосковном Красногорске выявляют квартиры, пострадавшие от обрушения колонны «Снежкома». Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба администрации данного городского округа.

По информации ведомства, сотрудники гражданской обороны и ЧС вычисляют квартиры, которые могли пострадать из-за обрушения колонны демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» в Павшинской пойме Красногорска.

Инцидент произошел 11 ноября. Верхняя часть конструкции рухнула, из-за чего пострадали три человека. Все они от госпитализации отказались. Известно, что одна из женщин получила колото-резанную рану губы. Она в момент происшествия находилась в автомобиле на парковке неподалеку.

Всего из-за произошедшего повреждения получили 50 транспортных средств и несколько строений, возведенных неподалеку.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Демонтаж комплекса длится уже несколько лет, причем данный инцидент — это не единичный случай. В декабре 2024 года при очередном обрушении погиб рабочий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при обрушении балкона в частном доме в Чечне пострадали 20 человек.

