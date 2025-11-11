Россия готова вернуться к подготовке переговоров между Путиным и Трампом

Лавров: Россия готова вернуться к подготовке саммита Путина и Трампа

Россия готова вернуться к подготовке переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту лидеров России и Соединенных Штатов», — заявил глава МИД в интервью российским СМИ.

По словам Лаврова, Будапешт по-прежнему рассматривается как предпочтительная площадка для встречи президентов.

Дипломат также опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что американская сторона якобы отказалась от переговоров после получения российского меморандума, содержащего требования по Украине.

«Целью этого меморандума было напомнить нашим американским коллегам, о чем говорили в Анкоридже. <…> Ничего, кроме того, что обсуждалось в Анкоридже и не вызвало отторжения у американских собеседников, в этом неофициальном документе не содержалось», — подчеркнул министр.

Лавров сообщил, что состоявшийся после этого телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио прошел «позитивно и вежливо». По его словам, стороны подтвердили готовность двигаться дальше, исходя из договоренностей, достигнутых Путиным и Трампом на Аляске.

Министр отдельно отметил, что предложение России на протяжении года соблюдать ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) — это жест доброй воли.

«Для того, чтобы Соединенные Штаты поддержали наш подход, не нужно никаких переговоров, никаких консультаций. Нужно просто, чтобы США сказали: «Хорошо, и мы не будем повышать количественные уровни договора по стратегическому испытательному вооружению в течение года», — пояснил Лавров.

Он добавил, что ситуация по договору абсолютно прозрачна: количественные параметры известны обеим сторонам, каждая располагает полной информацией о потенциале другой.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сроки и место новой встречи Путина и Трампа будут определены после подготовки ее содержания. По его словам, пока не созданы все необходимые условия, а приоритетом остается конкретизация пунктов, сформулированных президентами во время переговоров на Аляске.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил, что российско-американский саммит в Будапеште востребован обеими сторонами, однако его организация требует «скрупулезной экспертной работы».

Тем временем Трамп выразил намерение обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возможность организации встречи с Владимиром Путиным и заявил, что сохраняет оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Я уверен, что конфликт закончится в недалеком будущем», — подчеркнул американский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о прекращении финансирования Украины со стороны США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.