Путин и Мирзиёев обсудили развитие стратегического партнерства РФ и Узбекистана

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Стороны в ходе телефонного разговора рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-узбекистанских отношений.

Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор — подробности

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщили в Кремле.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по широкому спектру направлений. Особое внимание было уделено реализации крупных совместных проектов, в частности в энергетической сфере.

Также отмечена значимость межрегионального взаимодействия для расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Лидеры подчеркнули практическую отдачу от заседания Совета регионов России и Узбекистана, состоявшегося в октябре 2025 года в Подмосковье.

В ходе беседы были обсуждены также актуальные международные вопросы. Лидеры условились поддерживать регулярные контакты на различных уровнях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин и его коллега из Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы укрепления отношений Москвы и Ташкента.

