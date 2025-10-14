Путин и Мирзиёев обсудили вопросы укрепления отношений Москвы и Ташкента

Евгения Алешина
Лидеры России и Узбекистаны уделили особое внимание торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

Президент России Владимир Путин и его коллега из Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы развития и укрепления отношений двух стран в телефонном разговоре. Об этом сообщает портал Uznews.

«В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Лидеры России и Узбекистаны уделили особое внимание торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, отмечает издание. Кроме того, шла речь также о двустороннем взаимодействии в сфере культуры, искусства и образования.

До этого, 1 сентября, Владимир Путин отметил динамичное развитие отношений между Россией и Узбекистаном. Российский лидер уверен, что связи двух стран на всех направлениях будут наращиваться. По его словам, это отвечает интересам двух народов и способствует сохранению безопасности в Центральной Азии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Таджикистане изучению русского языка придают особое значение. Сообщается, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступал с инициативой открыть школы, где не просто изучается русский язык, а где все обучение будет осуществляться на русском языке.

