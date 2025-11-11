Для Криштиану Роналду чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 44 0

Футболист намерен сосредоточиться на том, чтобы провести оставшееся время в игре с максимальной отдачей.

Когда Криштиану Роналду завершит свою карьеру

Фото: Reuters/Pedro Nunes

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нападающий саудовского клуба «Ан-Наср» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что чемпионат мира по футболу 2026 года станет его последним турниром на профессиональном уровне. Об этом сообщила газета O Jogo.

Футболист отметил, что осознает приближение завершения спортивной карьеры и намерен сосредоточиться на том, чтобы провести оставшееся время в игре с максимальной отдачей.

«Конечно, это так, ведь мне будет 41 год. Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом», — заявил Роналду.

Роналду также с улыбкой отреагировал на вопросы о сроках завершения карьеры, отметив, что «это произойдет не раньше, чем через десять лет».

До этого издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, в котором Роналду занял первое место. Его годовой доход оценивается в 280 миллионов долларов, основную часть которых составляют зарплата и бонусы по контракту с клубом «Ан-Наср».

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда Криштиану Роналду женится на Джорджине Родригес.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:18
В Красногорске мальчик поднял деньги на улице и ему оторвало пальцы
0:15
Шведский рыбак искал червей и нашел крупнейшее средневековое сокровище
0:00
Проблем не избежать: что такое резус-конфликт при беременности
23:45
Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
23:32
Поставки российского газа через европосредников на Украину бьют рекорды
23:23
Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
«Дрались, вышибали двери»: Сергей Сафронов о сложностях работы с братьями
«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году